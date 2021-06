Droni impiegati nella campagna antincendio, è in arrivo un elicottero per Sambuca di Sicilia

La “guerra” agli incendi nei boschi siciliani verrà combattuta per la prima volta anche con l’ausilio dei droni. L’appello alla collaborazione dei cittadini, per prevenire i roghi dolosi e per proteggere l’ambiente, è stato lanciato dall’assessore regionale Territorio e Ambiente, Toto Cordaro in occasione del lancio della campagna di comunicazione antincendio della Regione Siciliana. La campagna antincendio, che è attiva dal 3 giugno scorso, punta sulla collaborazione degli enti territoriali e delle associazioni di categoria, con una sinergia tra i vari organi competenti che ha l'obiettivo di fare fronte comune contro l'attacco dei piromani e rendere più efficace la prevenzione e il contrasto degli incendi.

“Invitiamo i siciliani - ha detto l’assessore Cordaro - a formulare il numero 1515, il numero di emergenza ambientale. Contiamo – ha aggiunto - sulla sensibilità di tutti per contrastare il fenomeno criminale dei piromani, ma contiamo ancora di più sui nostri uomini del corpo forestale, sugli operai forestali”.

Intanto la Regione ha concluso la gara per il noleggio di otto elicotteri. Uno di questi sarà d'istanza a Sambuca di Sicilia. Dalla Regione assicurano che entro la fine del mese i carabinieri metteranno a disposizione un elicottero aggiuntivo per attività di vigilanza e prevenzione del territorio, inoltre sono stati acquistati 90 droni, per un costo complessivo di 109 mila euro, che saranno utilizzati in tutti e nove gli ispettorati provinciali per la prevenzione e la raccolta di informazioni.