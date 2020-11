"Ucciso a 21 anni da una dose killer": arrestato pusher riberese

E' accusato di aver ceduto droga ad un giovane poi morto per overdose. Per questo i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato e condotto in carcere un riberese. L'uomo, 34 anni, Attilio Mantisi, avrebbe venduto il metadone che, secondo una nota dei militari avrebbe causato l’overdose di un 21enne riberese.

Sulle tracce di Mantisi i carabinieri si sarebbero messi subito questo evento luttuoso che ha molto colpito la comunità crispina. Decisiva sarebbe stata ai fini delle indagini una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati trovati eroina, metadone e un bilancino di precisione. "Ciò che consentiva, però, agli inquirenti di avere definitiva certezza di essere davanti allo spacciatore che aveva ceduto lo stupefacente al ragazzo poi deceduto per overdose - continua la nota dei carabinieri - era l’esame del cellulare del Mantisi". Proprio sullo smartphone sarebbero state trovate delle conversazioni dal contenuto ritenuto "inequivocabile" che accerterebbero che il defunto avesse comprato dall'arrestato droga da giugno fino alla tragica scomparsa.

Mantisi, è in carcere attende l’interrogatorio di garanzia del Giudice. Si cercherà di comprendere se lo stesso abbia qualche correlazione con la scomparsa di un altro giovane, deceduto anch'egli ad inizio novembre. Una vicenda sulla qualle gl inquirenti cercano di fare piena chiarezza, soprattutto in considerazione della sempre più crescente preoccupazione sociale connessa all'uso di droga tra giovani e giovanissimi. I corpi erano stati per questo sottoposti ad autopsia e le indagini si erano concentrate sul giro di tossicodipendenti in città. Già nei giorni scorsi, durante un'operazione che ha portato all'individuazione di tre pusher, le immagini delle telecamere nascoste hanno rilevato come tra i clienti - nei mesi passati - vi fossero proprio i due deceduti.

(aggiornato alle ore 11)