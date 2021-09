"Trovato con hashish e 200 euro", nei guai un tunisino irregolare

Un ventiduenne tunisino, residente a Ribera, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca perché trovato in possesso di un grammo di hashish e di oltre 200 euro in contati. Il giovane, sprovvisto di qualsiasi documento si identità, disoccupato, non ha saputo giustificare il possesso del denaro.

I carabinieri della tenenza di Ribera - impegnati in un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti - hanno denunciato, dunque il giovane tunisino per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad "incastrare" il giovane non è stato il grammo di hashish, ma quelle 200 euro che sono stati ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

La droga e il contante sono stati sequestrati e messi disposizione della Procura di Sciacca. Il ragazzo, ultimate le procedure di identificazione, é stato invitato a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.