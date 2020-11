"Ha ceduto droga ad un giovane morto per overdose", arrestato riberese

E' accusato di aver ceduto droga ad un giovane poi morto per overdose. Per questo i carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato e condotto in carcere un riberese. I dettagli saranno resi noti in mattinata durante una conferenza stampa.

La morte di due giovani della città delle Arance a brevissima distanza l'una dall'altra aveva spinto forze dell'ordine e Procura a vederci chiaro, soprattutto in considerazione della sempre più crescente preoccupazione sociale connessa all'uso di droga tra giovani e giovanissimi. I corpi erano stati sottoposti ad autopsia ma le indagini si erano concentrate sul giro di tossicodipendenti in città. Già nei giorni scorsi, durante un'operazione che ha portato all'individuazione di tre pusher, le immagini delle telecamere nascoste hanno rilevato come tra i clienti - nei mesi passati - vi fossero proprio i due deceduti.