La denuncia del prete coraggio: "Qui fortino della droga, demolite tutto"

"Troppe famiglie soffrono per lo spaccio di droga a Ribera, bisogna fare qualcosa". A raccogliere l'appello di padre Antonio Nuara, prete coraggio da sempre in prima linea contro la diffusione degli stupefacenti nella città Crispina è il Giornale di Sicilia di oggi.

La denuncia di padre Nuara riguarda soprattutto la zona di via Tevere, dove si trovano numerose abitazioni in stato di profondo abbandono che vengono appunto utilizzate come rifugio per spacciatori e assuntori.

La proposta del prete è, nelle more di qualunque progetto di riqualificazione-demolizione, la collocazione di alcuni cancelli che possano impedire l'accesso.

Il Comune, dal canto suo, è al lavoro per il recupero della zona.