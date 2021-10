"Nascondeva hashish e psicofarmaci in uno zaino", arrestato ventiquattrenne algerino

I farmaci vengono utilizzati da molti giovani per ottenere lo "sballo" grazie alla loro azione sul sistema nervoso centrale

Spaccio di droga a Ribera, il fenomeno non sembra conoscere crisi: fermato un ventiquattrenne con 95 grammi di hashish. A sorprenderlo, durante un controllo, sono stati i carabinieri della Tenenza di Ribera. Il giovane, un senza fissa dimora di origine algerina, nascondeva il "fumo" tra i vestiti che indossava, mentre nel suo zaino i militari hanno trovato due confezioni di medicinali antiepilettici/ansiolitici contenenti 112 pasticche.

Si tratta di farmaci che erano detenuti senza alcuna prescrizione medica e che vengono usati per "sballarsi" dato il loro effetto sul sistema nervoso centrale. L'uomo, che non ha un'abitazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato accompagnato alla casa circondariale di Ragusa. Qui attenderà l’udienza di convalida. La droga ed i medicinali sono stati sequestrati per essere sottoposti ai relativi analisi di laboratorio.