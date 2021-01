Droga, la maxi inchiesta "Creme caramel": spuntano nuove intercettazioni e slitta la requisitoria

Nella memoria conclusiva del pm ci sono alcune intercettazioni che non sono stata trascritte e i giudici rinviano, quindi, la requisitoria per consentire alla difesa degli imputati di visionare l'elenco e chiedere, eventualmente, di integrarle. Si torna in aula il 25 gennaio.

La conclusione del processo scaturito dall’inchiesta antidroga chiamata “Creme caramel”, a carico di trentadue imputati, potrebbe slittare.

L’inchiesta, svolta sul campo dai carabinieri, ipotizza un presunto giro di spaccio di droga – in prevalenza hashish e marijuana ma anche cocaina – che veniva smerciata al dettaglio fra Porto Empedocle e Realmonte. L’indagine è nata quasi per caso, indagando su altre vicende di droga ed è stata alimentata da intercettazioni telefoniche e ambientali che avrebbero delineato il ruolo di un gruppo di persone ampiamente conosciute negli ambienti della criminalità spicciola per il loro coinvolgimento in numerose altre indagini.

Ecco l’elenco degli imputati: Stefano Albanese, 40 anni di Porto Empedocle; Giuseppe Angarussa, 35 anni, di Porto Empedocle; James Burgio, 26 anni, di Porto Empedocle; Antonino Caruana, 24 anni, di Realmonte; Dario Cavaleri, 25 anni, di Aragona; Paolo Ceraulo, 40 anni, di Porto Empedocle; Calogero Colombo, 30 anni, di Porto Empedocle; Federico Salvatore Fiorica, 31 anni, di Realmonte; Giuseppe Gagliano, 39 anni, di Montallegro; Francesco Marco Guarraci, 28 anni, di Realmonte; Daniele La Marca, 25 anni, di Realmonte; Francesco Lo Bello, 24 anni, di Realmonte; Alessandro Iacono, 27 anni, di Realmonte; Gianluca Iacono, 28 anni, di Realmonte; Luigi Luparello, 28 anni, di Realmonte; Gino Mendola, 29 anni, di Cattolica Eraclea; Aymen Merdassi, 33 anni, di Porto Empedocle; Giuseppe Messina, 32 anni, di Agrigento; Antonino Monachino, 29 anni, di Realmonte; Salvatore Noto, 27 anni, di Realmonte; Federica Patti, 33 anni, di Porto Empedocle; Samuele Principato, 32 anni, di Agrigento; Luigi Pulsiano, 24 anni, di Porto Empedocle; Elena Puma, 27 anni, di Grotte; Giuseppe Romeo, 26 anni, di Porto Empedocle; Vincenzo Sardo Catalano, 25 anni, di Realmonte; Filippo Vella, 26 anni, di Realmonte; e Giuseppe Zambito, 56 anni, di Realmonte.

In aula, oltre agli investigatori che hanno condotto l'indagine, sono stati ascoltati diversi clienti del presunto gruppo di pusher che hanno raccontato le modalità di acquisto della droga.

Il collegio di giudici presieduto da Alfonso Pinto, dopo l'eventuale trascrizione delle intercettazioni, darà la parola al pm per la requisitoria e ai difensori (nel collegio anche gli avvocati Vincenza Gaziano, Antonino Gaziano, Giuseppe Barba, Gianluca Camilleri, Davide Santamaria, Michele Cardella, Agnesa Neculai, Davide Casà e Silvio Miceli) per le arringhe conclusive.