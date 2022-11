"Spaccio di stupefacenti", deve scontare 8 mesi: arrestato e messo ai domiciliari

Deve scontare 8 mesi e 28 giorni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione, emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, che un menfitano quarantottenne è stato arrestato dai carabinieri. Il bracciante agricolo – per il reato commesso, appunto, a Menfi nel 2018 – dopo le formalità di rito della notifica del provvedimento è stato posto ai domiciliari dove dovrà appunto scontare la pena.