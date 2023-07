"Produzione e vendita di droga": due arresti della Squadra Mobile

Uno deve scontare la pena residua complessiva di un anno e 3 mesi, e pagare 3 mila euro di multa. L'altro invece la pena residua di 5 mesi e 27 giorni e pagare 1.100 euro. Un nigeriano e un tunisino sono stati arrestati, ad Agrigento, dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura.

Il primo immigrato è stato bloccato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Padova per l'ipotesi di reato di produzione, trasporto e vendita di sostanze stupefacenti. Stessa ipotesi di reato contestata anche al tunisino che è stato invece bloccato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Venezia.

Entrambi i migranti sono stati portati, dopo le formalità di rito, alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa.