Giro di spaccio a San Leone, giudizio abbreviato per 4 imputati

Quattro imputati su sei scelgono il giudizio abbreviato, un quinto chiede la messa alla prova e un altro è irreperibile. E' entrata nel vivo l'udienza preliminare scaturita dall'operazione “Sunlight drug”, che il 9 novembre del 2019 ha fatto scattare cinque misure cautelari, nell’ambito di un’indagine che ipotizza un giro di spaccio di hashish, anfetamine, ecstasy e cocaina a San Leone e in particolare in piazzale Giglia dove la polizia, con pedinamenti e intercettazioni avrebbe documentato le prove dello spaccio.

L’ordinanza cautelare era stata emessa, su richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli, dal gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, che aveva disposto gli arresti domiciliari per Alessandro Calogero Trupia, 31 anni; e Faisal Haouari, 28 anni. Obbligo di dimora con prescrizioni, invece, per Luigiandrea De Marco, 21 anni e Angelo Battaglia, 23 anni. Divieto di dimora in provincia di Agrigento, inoltre, per il gambiano Ebrahim Sanneh, 27 anni. Il sesto indagato, adesso imputato, che all'epoca, non fu raggiunto da alcuna misura cautelare è Marco Maraventano, 22 anni.

Il procedimento è ripartito davanti al gup Giuseppe Miceli dove i difensori (gli avvocati Salvatore Pennica, Leonardo Marino, Vincenzo Caponnetto, Antonio Provenzani, Alfonso Neri, Antonio Di Cristofalo, Arnaldo Faro e Giuseppe Piazza), hanno formalizzato la strategia processuale.

Maraventano ha chiesto la "messa alla prova", che prevede l'estinzione del reato in caso di superamento di un periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. La posizione di Sanneh è stata, invece, stralciata in quanto irreperibile. Gli altri 4 hanno scelto il giudizio abbreviato e il 3 ottobre sono in programma le conclusioni.