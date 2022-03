Il clan dei pusher violenti del centro storico davanti ai giudici, gli investigatori in aula

Con l'audizione in aula di due carabinieri che hanno preso parte alle indagini, ha preso il via - davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato - il processo a carico degli 8 imputati dell’operazione “Piazza pulita”, che ha disarticolato un giro di pusher violenti che avrebbe gestito la rete dello spaccio nella zona di piazza Ravanusella e via Gallo, centro storico gran parte del quale abbandonato e in stato di degrado.

Il maresciallo dei carabinieri Nicola Moretto, in particolare, ha riferito di avere eseguito delle perquisizioni e di avere preso parte all'esecuzione del provvedimento di fermo. Il processo, dopo le prime due brevi testimonianze, è stato aggiornato al 12 maggio.

L’inchiesta ha disarticolato un giro di spaccio composto - sostiene l'accusa - da africani che, in alcune circostanze, oltre a smerciare droga a giovanissimi, avrebbero colpito con calci e bottigliate i loro clienti con cui avevano avuto dei litigi dovuti alla qualità e alla quantità della droga.

Sotto accusa: Lamin Singhateh, 24 anni, del Gambia; Sainey Danso, 22 anni, del Gambia; Mustapha N'Diaye, 26 anni, del Senegal; Mamadi Cissè, 21 anni, del Gambia; Henry Heraze, 22 anni, nigeriano; Ballamusa Cham, del Gambia, 22 anni; Nathalie Verons, 46 anni, belga; Mohamed Bah, 21 anni del Gambia.

A denunciare il degrado erano stati i residenti, spesso infastiditi anche dalle scene di violenza a cui avevano assistito. Nessuno dei difensori (fra gli altri gli avvocati Giuseppe Lauricella, Fabio Inglima Modica e Gabriele Lipani) ha chiesto riti alternativi.