La maxi inchiesta sul giro di cocaina allo Sperone, ultime arringhe prima della sentenza per 42 imputati fra cui un agrigentino

Le ultime arringhe sono state completate: il 24 gennaio i giudici della Corte di appello di Palermo emetteranno il verdetto del processo scaturito dall'inchiesta "Nemesi" che ha fatto luce su un vasto traffico di cocaina nel quartiere dello Sperone, a Palermo.

Fra gli imputati anche l'agrigentino Davide Dispensa, 41 anni, condannato in primo grado, con il rito abbreviato, a un anno e otto mesi di reclusione. Il procuratore generale ha chiesto, sia per lui che per gli altri 41 imputati, la conferma della condanna.

La sentenza, a carico, in tutto, di 55 imputati, è stata emessa il 24 settembre dell'anno scorso dal gup di Palermo, Rosario Di Gioia, che lo ha riconosciuto colpevole pur infliggendogli una condanna ampiamente inferiore ai 5 anni e 6 mesi chiesti dal pubblico ministero.

La pena, peraltro, è ridotta di un terzo per effetto della strategia processuale del giudizio abbreviato chiesto dal difensore, l'avvocato Davide Casà che, adesso, ha impugnato la sentenza e chiesto l'assoluzione.