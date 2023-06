Operazione Mosaico

La maxi inchiesta sui traffici illeciti sull'asse Favara-Belgio: dopo lo sconto di pena Gerlando Russotto torna libero

I giudici della Corte di assise di appello, che gli hanno diminuito la condanna per droga da 6 anni a 5 anni e 2 mesi, revocano la misura degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico per il 33enne già condannato per armi nell'ambito dell'indagine sul tentato omicidio di un ristoratore