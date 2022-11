Spaccio di droga in provincia e carichi di hashish nascosti in mare: niente divieto di dimora per intera famiglia

L'ordinanza cautelare del gip è stata confermata: niente divieto di dimora in provincia di Agrigento per un'intera famiglia accusata di avere avuto un ruolo nel giro di droga disarticolato, il mese scorso, con l'operazione "Fish and drug" che ha accertato anche un possibile canale di spaccio attraverso dei velieri che nascondevano la droga gettandola in mare e facendola poi recuperare da un motopesca.

I giudici del tribunale della libertà hanno respinto l'appello della procura che chiedeva la misura cautelare per Carmelo Fragapane, 51 anni, la moglie Rosaria Riverso, di 2 anni più giovane, e i figli Simona Annunziata, 25 anni; Stefano, 30 e Roberto, 29.

Il pm Sara Varazi ha impugnato il provvedimento del gip Francesco Provenzano nella parte in cui ha rigettato 24 misure cautelari applicandone, al tempo stesso, altre 17.

Il difensore dei componenti della famiglia Fragapane, l'avvocato Davide Casà, ha chiesto al tribunale della libertà di confermare l'ordinanza del gip ritenendo che non vi fossero nè esigenze cautelari nè gravi indizi di colpevolezza a loro carico.

I giudici hanno sciolto la riserva poche ore dopo l'udienza confermando il no al divieto di dimora per i cinque indagati.