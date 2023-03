La maxi-inchiesta antidroga "Big family", 16 anni per un processo: reato prescritto

Dopo 16 anni esce dal processo di droga "Big family", con la prescrizione a seguito della derubricazione del reato con il riconoscimento del fatto di lieve entità: Maria Sedita, di 53 anni, di Ribera, esce così indenne dalla vicenda giudiziaria. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

In precedenza la Cassazione aveva annullato la sentenza d’appello con rinvio ad altra sezione per Sedita e per altri due imputati di Napoli residenti a Ribera. E’ il processo scaturito da un’inchiesta con epicentro Ribera dove la sostanza stupefacente sarebbe arrivata da Napoli. Gli altri imputati Carlo Giardiello, di 35 anni, che era stato condannato in appello a 8 anni e 5 mesi; la madre, Ciretta Veible, di 60 anni, che era stata condannata a 7 anni. Nel precedente giudizio d’appello per la Sedita pena di 6 anni e 4 mesi. Adesso si dovrà attendere una nuova pronuncia della Cassazione per Giardiello e Veible.