Droga, disposti i domiciliari per 25enne: non ha però una casa e finisce in carcere

Lo cercavano perché gli si doveva notificare un aggravamento della misura cautelare alla quale era sottoposto: l’obbligo di dimora a Naro. Non lo trovavano però né a Naro e nemmeno ad Agrigento dove era solito aggirarsi, nonostante i divieti. Venerdì pomeriggio quando è stato avvistato, nel centro della città dei Templi, i poliziotti della sezione Volanti hanno subito bloccato il nigeriano venticinquenne, una loro “vecchia conoscenza” per droga. E’ stato portato in caserma, alla “Anghelone”, dove gli è stato notificato il provvedimento che lo sottoponeva agli arresti domiciliari, in aggravamento dell’obbligo di dimora a Naro appunto. Ma quell’immigrato non aveva né domicilio, né casa dove poter essere collocato.

A contattare, per riferire sulla situazione, il magistrato della Corte d’appello di Palermo sono stati proprio gli agenti della sezione Volanti. E l’autorità giudiziaria ha disposto la carcerazione dell’immigrato. Quindi anziché finire ai domiciliari, in aggravamento della precedente misura cautelare, è stato portato al carcere di Gela.