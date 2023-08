"Gestiva market della droga in casa": 38enne torna libera dopo un anno

"Il tempo trascorso e la prossima scadenza dei termini di custodia cautelare richiedono un'attenuazione della misura": con queste motivazioni il giudice per l'udienza preliminare Iacopo Mazzullo ha revocato gli arresti domiciliari, applicandole l'obbligo di dimora a Canicattì con la prescrizione di non uscire da casa dalle 20 alle 7, nei confronti della 38enne Giuseppina Amato.

La donna era stata arrestata il 9 agosto dell'anno scorso insieme al fidanzato 24enne Alessio Frangiamone: la polizia li aveva sorpresi nella loro abitazione con una vera e propria centrale dello spaccio.

Gli agenti, quando hanno perquisito la casa, hanno trovato quasi 8 grammi di crack divisi in involucri, 13 grammi di cocaina anche in questo caso separata in buste e 2,3 grammi di eroina in un unico involucro.

Franciamone, inoltre, sei giorni prima dell'arresto sarebbe stato sorpreso dai poliziotti, che lo tenevano d'occhio, mentre cedeva una dose di crack e una di eroina.

L'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero Gloria Andreoli è in programma il 21 settembre. I due imputati hanno nominato come difensore l'avvocato Calogero Lo Giudice.