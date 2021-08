"Cocaina, anfetamina ed eroina nella stanza da letto", arrestato un ventiduenne

Quell'andirivieni dall'abitazione del quartiere Borgalino s'è rivelata essere sospetta. I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, non ci hanno pensato due volte e subito hanno deciso di procedere ad una perquisizione. Il giovane che era all'interno, alla vista delle divise, ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato. Sopra un mobile della stanza da letto, i poliziotti - che di fatto ci avevano visto giusto - hanno trovato circa 70 grammi di droga, fra cocaina, anfetamina ed eroina, in parte suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e 600 euro: soldi ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che gli agenti del commissariato di Canicattì hanno arrestato, in flagranza di reato, A. M. D., canicattinese di 22 anni

L’arresto è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento che ha disposto, a carico del giovane, la misura cautelare del divieto di dimora.