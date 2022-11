Trovato con 15 involucri di eroina nella sua casa in centro storico: 40enne arrestato

Arrestato in flagranza di reato dopo una perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione nel centro storico di Agrigento, in via Boccerie, c’era un saccetto di plastica con all’interno 15 involucri contenenti eroina. Ma aveva anche 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, ed un bilancino di precisione. Intervento mirato della polizia di Stato, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel centro storico agrigentino. Intervento, quello dei poliziotti della sezione Volanti, che ha dato i suoi frutti con l’arresto di un cittadino di nazionalità gambiana di 40 anni. Dopo la perquisizione è stato chiesto l’intervento dei cinofili della Guardia di Finanza che però non hanno rinvenuto altro materiale sospetto. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. L’immigrato, che era già stato arrestato la scorsa estate sempre in via Boccerie, è adesso ai domiciliari.