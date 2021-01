Coronavirus, via ad un nuovo screening per la popolazione scolastica. E' stato infatti disposto un lungo week end per lo svolgimento di tamponi antigenici rapidi per alunni e docenti delle classi secondarie di primo grado e delle classi secondarie di secondo grado. I controlli si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio al parcheggio Padre Gioacchino La Lomia dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17.

Tutto servirà, evidentemente, per consentire la riapertura delle scuole a partire dal prossimo 1 febbraio.