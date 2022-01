Tamponi Covid-19, il drive in si trasferisce dall'ex ospedale alla zona Asi

Cambia sede da domani, lunedì 10 gennaio, il drive in per l’effettuazione dei tamponi per la diagnosi dell’infezione da covid-19 attualmente allocato preso il vecchio ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Da via Giovanni XXIII il servizio si trasferirà nella zona Asi (area industriale) in piazza Trinacria. Si tratta, in pratica, dell'area prospiciente gli uffici dell’Aica (ex Girgenti Acque).

Lo spostamento in una zona meno popolata nasce dalla necessità di garantire un maggior flusso di utenti dovuto ad una crescita ormai esponenziale dei contagi.