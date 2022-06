Dribbla escrementi, rifiuti ed erbacce mentre fa jogging e cade a causa di una buca: 45enne in ospedale

Fa jogging lungo viale Sicilia a Fontanelle e dribblando escrementi e spazzatura lungo il marciapiede, nonché sterpaglie, mette il piede in una buca e finisce, ferito, sul selciato. E' un quarantacinquenne agrigentino, l'uomo che ieri sera è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno diagnosticato una distorsione alla caviglia e una lussazione al ginocchio.

Avrebbe dovuto essere una serata di sport, una delle tante verosimilmente per il quarantacinquenne agrigentino che, però, ieri sera, è finito, appunto, in ospedale. Sul posto, scattato l'allarme, oltre ad un'autoambulanza del 118, si è portata anche una pattuglia della sezione Volanti.

L'agrigentino, mentre faceva jogging lungo viale Sicilia, ha dovuto iniziare a driblare gli escrementi di cane e i rifiuti abbandonati lungo il marciapiede, ma anche alcune sterpaglie e rovi cresciuti proprio lungo lo slargo pedonale. Senza accorgersene ha messo un piede in una insidiosa buca, naturalmente non segnalata, ed è finito violentemente per terra.