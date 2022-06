Punta Bianca riserva naturale? La Regione sconosce il calendario delle nuove esercitazioni militari

Le esercitazioni militari a Drasy continueranno nonostante tutto (le promesse, le verifiche sui territori, le proteste) ma dalla Regione Siciliana al momento c'è solo un profondo silenzio.

Pochi giorni fa Agrigentonotizie aveva dato conto di come fosse stato pubblicato e ufficializzato il nuovo calendario delle esercitazioni nell'area destinata a diventare riserva, evidenziando come, tra le altre cose, lo scorso 5 marzo, a seguito di un’inchiesta dei carabinieri della tutela ambientale, sarebbe stata dimostratala presenza di metalli pesanti sul terreno attraverso carotaggi mirati in diversi periodi dell’anno. “

La presenza di un forte inquinamento protratto nel tempo, per circa 60-70 anni - aveva fatto sapere il parlamentare europeo Ignazio Corrao - seppure entro i limiti previsti per le aree industriali, ha evidenziato la necessità di una sospensione immediata delle esercitazioni da parte del Comando militare Sicilia”. Provvedimento di sospensione al quale l’esercito avrebbe comunque potuto opporsi davanti al Tar. Sul sito on line istituzionale del Tribunale amministrativo di provvedimenti, delibere, ordinanze, non se ne rinvengono, così come non si rintracciano notizie ufficiali e pubbliche su quanto avvenuto.

Inevitabile quindi chiedere alla Regione, in particolare all'Assessorato Territorio e Ambiente cosa stia accadendo. Un tentativo, tuttavia vano: l'assessore Salvatore Cordaro, infatti, in un primo momento bolla come "indiscrezioni giornalistiche" la notizia delle esercitazioni, scegliendo poi di non rispondere alle telefonate e ai messaggi dopo che ha ricevuto su Whatsapp i calendari pubblicati dall'Esercito sul sito del Comune di Agrigento.

Cosa sta accadendo e, soprattutto, cosa accadrà a Drasy nell'immediato futuro, cioè subito dopo l'estate? Si resta in attesa di risposte.