Drasy, le proteste servono a poco: fissato il nuovo calendario delle esercitazioni

Dal primo gennaio al 15 maggio la futura riserva di Punta Bianca tornerà ad essere interdetta per consentire le esercitazioni nel poligono di Drasy. Nella giornata di oggi il Comune ha pubblicato un provvedimento dell'Esercito italiano che, ancora una volta come avviene da decenni, fissa il nuovo calendario per le attività militari.

Fino a pochi giorni fa, vista la ripresa delle attività con armi leggere, era scattata una protesta da parte di alcune associazioni ambientaliste che però non cambia molto la questione in sè, dato che appunto, il calendario prevede che l'area della futura riserva - a causa delle attività che si svolgono all'interno del poligono - sia comunque inibita a chiunque indipendentemente dal fatto che i cannoni sparino o meno.

Significa che, a prescindere, fino a metà maggio comunque quella zona non sarà fruibile per scopi turistici, naturalistici o quant'altro.

E questo perché, indipendentemente dal fatto che Punta Bianca diventerà davvero una riserva naturale (e la Regione in tal senso latita) al suo interno avrà sempre, e probabilmente per sempre, un poligono militare realizzato su terreni di cui l'Esercito italiano è proprietario.