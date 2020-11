Coronavirus e Dpcm, bar aperti in zona arancione: Cucchiara (Fipe): "Non siamo untori ma temiamo per il nostro futuro"

Le misure del Dpcm in vigore da oggi hanno indotto i titolari dei bar a riorganizzare le attività, ed ecco dunque che, non potendo accogliere i clienti al bancone, in molti hanno deciso di non abbassare le saracinesche per come previsto in zona arancione, ma di restare aperti per le consegne a domicilio e per l’asporto, accogliendo dunque l’appello lanciato dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio.

Nuovo Dpcm e il dubbio sulla zona di rischio, i titolari dei bar: "Viviamo nell'incertezza"

Il Coronavirus ha rivoluzionato anche lo stile di vita di tutti e il rito della colazione al bar che è visto, da molti, come il primo appuntamento per affrontare la giornata. Un’abitudine che non è solo mera consumazione al banco di caffè e cornetto ma che è, soprattutto, un momento di socializzazione e di interscambio di opinioni. Dopo il lockdown di marzo, i nuovi blocchi previsti in zona arancione mettono adesso, seriamente, a rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende che, in assenza di aiuti concreti, difficilmente avranno la forza di ripartire. E se da un lato c’è lo sconforto degli esercenti, dall’altro lato ci sono i tanti interrogativi sul futuro occupazionale dei lavoratori dell’indotto.