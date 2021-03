Lavori in corso per hub vaccinali, in arrivo 100 mila dosi di “AstraZeneca"

Vaccinazioni anticovid, in arrivo 100mila unità di AstraZeneca in Sicilia che consentiranno di ampliare significativamente la platea dei soggetti vaccinabili.

A destinare nell'isola questo nuovo "carico" è la Struttura commissariale nazionale. Ad oggi sono 235mila i siciliani (delle categorie per cui è attualmente aperto il sistema di prenotazione attraverso le piattaforme gestite da Poste Italiane) che hanno prenotato l’appuntamento con il vaccino anti Covid. In larga parte si tratta di over 80, mentre solo 70mila gli insegnanti che hanno avuto accesso ai sistemi di prenotazione.

Da inizio della campagna vaccinale le inoculazioni effettuate sono state oltre 365mila. Lavori in corso anche ad Agrigento per la realizzazione di hub vaccinali, come già avvenuto in altre realtà.