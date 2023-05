Dopo il bar "tocca" al negozio di alimentari: rubati soldi e cellulare

Dopo il bar Milano di Porta di Ponte è "toccato" ad un negozio di alimentari di piazza Ravanusella. Qualcuno, nella notte fra venerdì e sabato, è riuscito - dopo aver forzato una finestra - ad accedere all'attività commerciale ed ha rubato 300 euro che erano stati lasciati in cassa e un telefono cellulare. A fare la scoperta, al momento della riapertura del negozio, è stata la titolare che è subito andata dai carabinieri per formalizzare la denuncia.

I militari dell'Arma hanno, naturalmente, avviato le indagini per provare ad identificare i balordi. Sulla zona però, stando a quanto è emerso, non ci sono telecamere di videosorveglianza e questo, inevitabilmente, complica l'attività investigativa. Non ci sono certezze, ma la "mano" potrebbe essere la stessa che ha già colpito, nei giorni scorsi, il bar di Porta di Ponte.