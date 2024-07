Le due donne massacrate a Naro: la procura chiede il giudizio immediato per il 25enne arrestato

Giudizio immediato. Lo ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, a carico del venticinquenne romeno Edgar Omar Nedelcov, il pm Elettra Consoli. Si tratta del giovane romeno arrestato dai carabinieri il 5 gennaio scorso dopo il duplice omicidio, avvenuto a Naro, delle connazionali Maria Rus e Delia Zanescu. Le due donne, rispettivamente di 54 e 58 anni, vennero massacrate nelle loro abitazioni, distanti 150 metri, nel centro storico della Fulgentissima, nella notte fra il 4 e il 5 gennaio.

Edgar Omar Nedelcov, attualmente in carcere, è difeso dall'avvocato Diego Giarratana. Le parti civili sono invece rappresentate dall'avvocato Calogero Meli.

Secondo l'accusa, il giovane romeno si sarebbe introdotto in casa di Maria Rus, in vicolo Avenia, e l'avrebbe colpita più volte, con estrema violenza, al viso e sul corpo, provocando un trauma maxillo facciale e fratture multiple che ne provocavano la morte per insufficienza cardio respiratoria e grave trauma cranio-encefalico. Di fatto, per la procura di Agrigento, il 25enne avrebbe agito con estrema crudeltà, eccedendo la mera intenzione omicidaria. Dopo il delitto, il romeno avrebbe commesso atti di vilipendio consistiti nel bruciare la salma della donna. Da vicolo Avenia a via Vinci dove, agendo sempre con crudeltà, - stando appunto alle accuse - si è introdotto, forzando il portone, nell'abitazione di Delia Zarnescu e colpendola con violenza al viso e al torace l'ha uccisa. Le cause della morte in questo caso sarebbero state insufficienza cardio-respiratoria insorta a causa del grave trauma craniofacciale e toracico, fratture costali multiple, contusione cardiaca. Alla donna sono state inflitte, con una lama, plurime ferite alle gambe al solo scopo di provocarne la sofferenza.