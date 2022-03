"Trovata in possesso di eroina", la polizia arresta una 31enne

E’ stata trovata in possesso di 4,7 grammi di eroina. Stupefacente ritenuto indirizzato all’illegale attività di spaccio. Ha 31 anni, la licatese: G. I. che è stata arrestata, in flagranza di reato, dai poliziotti del commissariato di Licata.

Gli agenti della polizia di Stato stavano effettuando ordinari controlli del territorio. Ed in uno di questi è incappato anche la trentunenne che è stata trovata in possesso di un tipo di droga che è purtroppo, negli ultimi mesi, tornata a circolare – con una certa insistenza – un po’ in tutto l’Agrigentino. L’eroina è stata, naturalmente, subito posta sotto sequestro e, nei prossimi giorni, verrà, come procedura esige in questi casi, analizzata per stabilirne qualità e principio attivo. Per la licatese, inevitabilmente, nessuna possibilità di spiegazione o giustificazione: è stata, appunto, arrestata in flagranza. I poliziotti hanno subito avvisato il sostituto procuratore di turno di Agrigento, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto a carico della donna, che ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.