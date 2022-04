Quarantacinquenne si toglie la vita mentre il marito e i tre figli dormono: quartiere sotto choc

Una quarantacinquenne, originaria del Bangladesh, s'è tolta la vita - all'interno della propria abitazione, a Canicattì, mentre il marito e i tre figli dormivano. E' accaduto il giorno di Pasquetta. Sul posto, raccolto l'Sos lanciato dal figlio, si sono portati i carabinieri della stazione cittadina che si sono occupati della ricostruzione dell'accaduto e hanno avvisato l'autorità giudiziaria.

Nessun dubbio, non per i militari dell'Arma, sul fatto che la donna - per come è stato rinvenuto il cadavere - si è tolta la vita. Ad accorgersi che c'era qualcosa di strano in quell'abitazione, a causa dell'andirivieni di pattuglie dell'Arma e di un'autoambulanza del 118, sono stati i residenti del quartiere.