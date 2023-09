Ruba borsa di marca da un negozio e scappa: donna ricercata dai carabinieri

Entra, all'orario d'apertura, nel negozio di via Mazzini come se fosse una normale cliente e approfittando del fatto che vi erano più persone afferra, da uno scaffale, una costosa borsa e si allontana. Un furto in piena regola quello realizzato venerdì da una donna che è stata immortalata, da alcuni impianti di videosorveglianza, mentre si dava alla fuga. Del caso si stanno occupando i carabinieri che hanno già acquisito le registrazioni.

La donna ha rubato una borsa The Bridge. La denuncia, l'indomani, è stata fatta, a carico di ignoti, dalla titolare dell'attività commerciale. La stessa donna che, venerdì mattina, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine chiamando il numero unico d'emergenza, il 112. E sul posto si sono, appunto, precipitate le pattuglie dei militari dell'Arma. La ladra si era già dissolta nel nulla, ma l'attività investigativa dei carabinieri - subito avviata - è indirizzata ad identificare la ladra che non potrà che essere denunciata alla Procura.