Ritrovato il cadavere di una donna in via Lido a Sciacca, è stata investita da un pirata della strada?

Il cadavere di una giovane donna è stato rinvenuto, stamattina, al centro della carreggiata di via Lido a Sciacca. E' mistero su quello che sia accaduto e una delle ipotesi che, al momento, circolano è che la donna possa essere stata investita da un pirata della strada. Sul posto ci sono i poliziotti del commissariato cittadino che stanno cercando di mettere dei punti fermi e fare chiarezza. A quanto pare, ma al momento è il caos, si starebbero sentendo anche possibili, eventuali, testimoni.

In via Lido, quando è scattato l'allarme, sono giunti anche i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna.

La strada è, al momento, chiusa al transito.