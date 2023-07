Badante muore improvvisamente a 55 anni: i pompieri trovano il cadavere dopo giorni

Il cadavere di una donna di 55 anni è stato trovato in casa a distanza di alcuni giorni dalla morte. A dare l'allarme, facendo intervenire i vigili del fuoco, sono stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

La donna, che lavorava come badante, sarebbe morta per un malore improvviso. Sul posto, in via Giovanbattista Vico, sono intervenuti i poliziotti del commissariato e i sanitari del 118 che non hanno potuto neppure intervenire ma si sono limitati ad accertare il decesso.