Migrante eritrea positiva al Covid-19 ricoverata a Palermo: è asintomatica

Negativa al controllo sierologico, positiva al tampone. Una donna eritrea incinta, sbarcata a Lampedusa, è risultata essere portatrice asitomatica del Covid-19. La stessa è adesso ricoverata a Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Cervello di Palermo ed era arrivata sul suolo italiano insieme ad un barcone di 90 immigrati lo scorso 22 luglio. Il marito e il figlio della somala ricoverata si trovano ancora all'hotspot di Lampedusa: entrambi sono stati appena sottoposti ai tamponi rino-faringei.

"Il caso della donna in stato di gravidanza ricoverata all'ostetricia dell'azienda Arnas dell'ospedale Civico dimostra l'inaffidabilità dei test sierologici - commenta Angelo Collodoro, vice segretario regionale del sindacato Cimo -. Sono stati commessi errori a catena. Il 23 luglio non doveva entrare in reparto se non dopo pretriage e tampone. Solo dopo due giorni si è praticato casualmente un tampone. Il personale dell'Arnas attende da 24 ore direttive dall'azienda sul comportamento da tenere. Assordante il silenzio dell'azienda nei confronti del personale sanitario e dei ricoverati che per 2 giorni sono rimasti a contatto con la paziente. Domani gli operatori dell'Asp di Lampedusa entrati in contatto con la donna faranno i tamponi".