Donna incinta trovata morta in casa, la Procura avvia le indagini e dispone l’autopsia

Mistero sulla morte di una donna di 29 anni in stato di gravidanza, trovata morta in un appartamento del quartiere Oltreponte a Licata. Si tratta di una marocchina che è stata subito trasportata all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” nel disperato tentativo di rianimarla. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: il suo corpo e quello del bambino che aveva in grembo erano ormai senza vita e sarebbero stati riscontrati segni di un’emorragia.

Sarà l’autopsia a chiarire la cause del decesso, così come disposto dalla Procura di Agrigento, con indagini che saranno condotte dai carabinieri della stazione locale.

Al termine dell’esame autoptico sarà possibile celebrare i funerali.