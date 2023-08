Ventinovenne incinta perde la vita, la difesa: “Se i medici fossero intervenuti subito, il bimbo si sarebbe salvato"

"Se i medici avessero agito in tempo, con tutta probabilità il bambino sarebbe ancora vivo". E' quanto dichiarato, in una nota, dalla Giesse Risarcimento Dani, che rappresenta l'uomo della donna 29enne di origini marocchine, incinta di 7 mesi, morta nei giorni scorsi in seguito ad un'estesa emorragia interna.

Secondo la Giesse i primi riscontri a sostegno di questa tesi sarebbero emersi "da una prima analisi delle risultanze dell’esame autoptico eseguito ieri".

"L’incubo - dice la nota - inizia venerdì 4 agosto. La donna comincia a vomitare sangue e, in preda a dolori lancinanti, viene portata in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Sono le 16.20 e, con lei, c’è anche il marito. Alle 20.29 dello stesso giorno i medici la dimettono, dopo aver riscontrato e diagnosticato un’otite bilaterale con gengivite. I dolori al petto, però, continuano. Il giorno dopo la giovane sembra stare meglio. Ma nella notte la situazione precipita di nuovo e all’1.30 del mattino la donna chiama il marito (che sta facendo il turno di notte) e gli dice: “Non ce la faccio più, sto morendo”. Arrivano in ospedale alle 2. A quel punto, il marito rimane in attesa. Dopo circa 40 minuti un’infermiera gli spiega che i medici hanno iniziato il parto cesareo per provare a salvare il bambino. Nulla viene riferito riguardo alla donna. Mezz’ora dopo la tragica notizia: 'Sono morti entrambi'".

Secondo sempre le informazioni diffuse da Giesse la donna avrebbe subito un'estesa emorraggia interna e, "se ci fosse stato un intervento tempestivo, il bambino con molte probabilità si sarebbe salvato. Quei due giorni, stando a quanto emerso finora, sarebbero stati per lui fatali". Bisognerà però verificare se "la madre sarebbe sopravvissuta senza quella lunga attesa fino al 6 agosto".