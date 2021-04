Donna guarisce dal Covid 19 e dona una Smart Tv al "San Giovanni di Dio"

E' guarita dal Covid 19 ed ha deciso di ringraziare a suo modo, il "San Giovanni di Dio". La donna, un avvocato agrigentina, Lidia Macaluso ha donato una tv all'ospedale della sua tv. Il gesto è stato a pochi giorni dalla dimissione per guarigione dal reparto di medicina covid del presidio ospedaliero di Agrigento. La donna ha voluto concretizzare la propria riconoscenza donando al reparto uno smart TV da 32 pollici. Parole di elogio ma anche d’affetto pronunciate dall’ “ex degente” nei confronti di tutto il personale dell’Unità diretta dalla dottoressa Giuseppina Mira.

La consegna formale dell’apparecchio si è svolta nel corso di un breve incontro al quale ha voluto partecipare anche il commissario straordinario Asp, Mario Zappia, esprimendo il suo ringraziamento per la donazione ricevuta. "L’occasione è servita al manager per ribadire la vicinanza della direzione strategica nei confronti di tutto il personale della medicina covid insieme all’apprezzamento per l’instancabile impegno profuso nella cura dei pazienti ricoverati".