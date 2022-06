Compleanno speciale per Gioacchina Blanda, grande festa per la “centenaria” di Villafranca Sicula

Villafranca Sicula ha festeggiato i 100 anni della signora Gioacchina Blanda. Una torta con la classica forma dell’uno e dei due zeri per celebrare un eccezionale traguardo di longevità per una donna che gode ancora di ottima salute e vive in maniera del tutto autonoma. Un buon auspicio, dunque, per tanti altri compleanni da festeggiare e per battere nuovi record.

Gioacchina Blanda è nata a villafranca sicula il 21 giugno del 1922 ed è madre di due figlie: Lucrezia (con la quale vive) e Ninetta che per l’occasione è arrivata a Villafranca dagli Stati Uniti.