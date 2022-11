Nessuna notizia da ore di una donna, scattano i soccorsi: bloccata via Garibaldi

Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono intervenute, e sono ancora al lavoro, per soccorrere una donna di cui non si avevano più notizie da diverse ore. Il tratto di via Garibaldi, nel centro storico, per consentire ai pompieri di arrivare con l'autoscala fino al primo piano dello stabile, è stato interdetto alla circolazione stradale.

A chiamare i vigili del fuoco, temendo il peggio, sono stati alcuni vicini di casa dell'agrigentina che, ieri, era stata dimessa dalla clinica Sant'Anna. I vicini, ma anche dei familiari, hanno provato ripetutamente a mettersi in contatto con la donna. Non riuscendovi e temendo il peggio è scattato l'allarme. A quanto pare, l'agrigentina sarebbe caduta per terra e non riuscirebbe a rialzarsi. Nessuna tragedia per fortuna, ma un intervento di soccorso decisamente complicato ed ecco perché, in via Garibaldi, in questo momento, c'è tutto ingolfato.