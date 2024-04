Donazione di organi: Agrigento è al 93esimo posto, ma c'è chi porta in piazza il suo esempio: "Ho un nuovo cuore da 14 anni e ho donato vita, sono mamma"

Le foto di Sofia Tedesco e Giuseppe Amico sopra la scritta "Donare per vivere" ieri - Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti - erano, accanto al gazebo dell'Aido (associazione italiana per la donazione di organi), in piazza Giglia a San Leone. A cercare di sensibilizzare le migliaia di agrigentini che affollavano - per una passeggiata, un caffè o un aperitivo - il rione balneare quei genitori che, dopo la tragedia, hanno compiuto un gesto di grande amore. Ma anche chi ha un cuore o un fegato nuovo ed è riuscito a vivere, vedendo sposare figli e nascere nipotini o dando alla luce un neonato, grazie all'altrui altruismo; e chi, dopo una lotta disperata, ha perso il coniuge perché i "no" alle donazioni non hanno consentito di trovare il vitale organo.

Le toccanti testimonianze

"Le donazioni sono in aumento, ma siamo molto indietro. La gente spesso non capisce: se non c'è morte cerebrale accertata da un equipe medica il prelievo degli organi non si fa", ha spiegato ad AgrigentoNotizie, a chiare lettere, Anna Asaro: mamma di Sofia Tedesco. "Spesso si confonde il coma con la morte cerebrale. Con la morte cerebrale non ci si può risvegliare, ha detto, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Anna Mallia: mamma di Giuseppe Amico. Quando andiamo nelle piazze a portare le nostre testimonianze, notiamo che soprattutto i giovani sono più propensi a fare l'iscrizione. Grazie a Giuseppe vivono 7 persone". "Sofia ha salvato 6 persone, fra cui un bambino di un mese, un ragazzo di 17 anni, due cinquantenni e dopo due anni è arrivata una lettera, della banca di Mestre, che ci comunicava che le cornee sono state trapiantate, ha detto, sempre ad AgrigentoNotizie, Calogero Tedesco: il papà di Sofia - . "È da 5 anni che lavoriamo ad Agrigento e nei paesi vicini, con le suole soprattutto. Dalla Rianimazione ci hanno detto che da quando andiamo divulgando il messaggio, le donazioni, poche, ma ci sono. Donare - ha aggiunto Anna Asaro - è un atto d'amore e rappresenta una fonte di speranza per molte persone sofferenti".

"Negli ultimi anni, lentamente, c'è stata una crescita di dichiarazioni di volontà. Aumentati quindi gli organi messi a disposizione degli altri. Una vita che si spegne, perché le condizioni cliniche non permettono più agli operatori sanitari di fare qualcosa, può diventare un dono per chi la vita la può perdere senza quell'organo - ha detto il medico Rosy Provenzano, coordinatore locale per i trapianti dell'Asp di Agrigento, incarico legato al centro regionale trapianti - . Abbiamo avuto casi di giovani andati in morte cerebrale i cui organi hanno ridato la vita, anche in urgenza, a persone che, dopo una settimana, non ci sarebbero più state. Anche da una realtà piccola come Agrigento può venire qualcosa di bello e di importante".

Come diventare donatore Tutti i maggiorenni (non ci sono limiti d'età per esprimere la propria volontà) possono esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti dopo la morte. Ecco come si fa secondo legge: all'Anagrafe al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità,

compilando il modulo dell'Aido (sia online se si è in possesso di Spid o firma digitale o in una delle sedi dell'associazione);

firmando il modulo all'Asl;

compilando il tesserino del Cnt o il tesserino blu del ministero della Salute, oppure una delle donor card distribuite dalle associazioni di settore. In questo caso è necessario stampare la tessera e conservarla tra i propri documenti personali. Inoltre è opportuno comunicare la propria decisione ai familiari;

riportando la propria volontà su un foglio bianco, con data e firma; anche in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali. La dichiarazione resa all’Asl, al Comune e all’Aido viene registrata nel sistema informativo trapianti ed consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l’esistenza di un’espressione di volontà sulla donazione. Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l’ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il principio del “silenzio-assenso”, introdotto dalla legge 1 aprile 1999 n. 91 artt. 4 e 5, non ha trovato attuazione e, per questo, le modalità di dichiarazione sopra indicate discendono dall'applicazione del consenso o dissenso esplicito (art. 23 della legge 1 aprile 1999 e decreto del ministero della Salute 8 aprile 2000).

I dati delle dichiarazioni di volontà rilasciate

Negli scorsi giorni, dopo la tragedia che ha ucciso un insegnante-architetto di 43 anni di Canicattì, l'ultimo gesto di amore e altruismo. Ecco quali sono i consensi alla donazione registrati al Sit (sistema informativo trapianti) a sabato 13 aprile. Agrigento: 10.122 (67,4%); Alessandria della Rocca: 353 (69,1%); Aragona: 1.103 (52,9%); Bivona: 259 (64,4%); Burgio: 121 (60,8%); Calamonaci: 110 (94%); Caltabellotta: 425 (68%); Camastra: 581 (87,4%); Cammarata: 734 (61,7%); Campobello di Licata: 1.702 (57,9%); Canicattì: 4.274 (52,9%); Casteltermini: 724 (98,2%); Castrofilippo: 98 (75,4%); Cattolica Eraclea: 115 (42,1%); Cianciana: 277 (55,8%); Comitini: 142 (66%); Favara: 4.427 (59,1%); Grotte: 552 (75,7%); Joppolo Giancaxio: 87 (68%); Lampedusa e Linosa: 823 (81%); Licata: 5.316 (43,6%); Lucca Sicula: 153 (56,7%); Menfi: 2.051 (85,9%); Montevago: 312 (60,8%); Naro: 1.229 (75,8%); Palma di Montechiaro: 1.796 (66,7%); Porto Empedocle: 1.775 (52,7%); Racalmuto: 1.095 (63,4%); Raffadali: 968 (40,2%); Ravanusa: 1.058 (48,8%); Realmonte: 783 (87,3%); Ribera: 2.695 (93,1%); Sambuca di Sicilia: 398 (63%); San Biagio Platani: 327 (75,3%); San Giovanni Gemini: 393 (83,8%); Santa Elisabetta: 185 (54,1%); Santa Margherita di Belìce: 848 (65,6%); Sant'Angelo Muxaro: 134 (54,5%); Santo Stefano Quisquina: 405 (78,8%); Sciacca: 8.520 (44,4%); Siculiana: 252 (50,8%) e Villafranca Sicula: 115 (53,2%).

La graduatoria non lusinga però Agrigento che, nella classifica nazionale, si piazza al 93esimo posto, prima di Palermo che è al 98esimo posto e di Caltanissetta che è al 102esimo. La Sicilia - stando ai dati della quinta edizione dell’Indice del dono pubblicati dal Cnt - è al 20esimo posto tra le 21 regioni e province autonome italiane (era 19° nel 2021), con un indice del dono di 51/72 (consensi alla donazione: 59,4%).

Liste d'attesa spesso interminabili

Tra le principali funzioni del Sistema informativo trapianti c’è la raccolta e il controllo delle liste dei pazienti in attesa di ricevere un trapianto. Nonostante gli sforzi compiuti dalla rete nazionale trapianti negli ultimi 20 anni, le liste di attesa restano un fenomeno fisiologico poiché la richiesta di un trapianto di organi supera l’offerta di organi donati. E c'è purtroppo anche chi non ha fatto in tempo. "Per un 'no' si muore, mio marito era in attesa di un trapianto, ma il fegato non è arrivato mai - ha detto, ad AgrigentoNotizie, Rita Nobile - . Le donazioni non riescono a coprire tutto il fabbisogno, mio marito è morto all'età di 50 anni per un 'no'".

Quali organi possono essere donati Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino. Tra i tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni. La legge vieta espressamente la donazione del cervello e delle gonadi.

Sofia e Giuseppe simbolo di vita

Sofia Tedesco aveva 16 anni quando l'otto agosto del 2018 venne coinvolta in un drammatico incidente stradale in contrada Crocca a Favara. Il 23 agosto, l'adolescente è spirata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Nel dolore immane per la perdita della propria figlia, i genitori della sfortunata studentessa di Agrigento hanno avuto la forza di compiere un grande gesto di altruismo acconsentendo al prelievo di organi.

Giuseppe Amico, agente di pubblica sicurezza di 29 anni, originario di Agrigento, è morto il 10 ottobre del 2013: aveva perso, poche ore prima, il controllo della sua moto, terminando la propria corsa contro un muro di Ostia Lido. Giuseppe faceva parte della famiglia delle "Fiamme oro", il famoso gruppo sportivo della polizia di Stato.

Cos'è l'Aido L'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido) è composta da persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. L'associazione è nata il 1973 a Bergamo, fondata su iniziativa di Ignazio Urtis e Giorgio Brumat, ha sede legale e direzione operativa a Roma. All'epoca della fondazione, in Italia era possibile solo il trapianto di rene e l'urgenza delle donazioni era amplificata dalla difficoltà che i nefropatici dovevano affrontare per sottoporsi alla emodialisi, unico trattamento possibile. Dopo solo 4 anni, Aido superò i 70.000 iscritti e le 600 sedi comunali, e stipulò un accordo con il ministero dell'Istruzione per far conoscere l'associazione e i suoi scopi nelle scuole italiane.

