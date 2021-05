Donazione organi, effettuato un nuovo prelievo multiplo all’ospedale di Agrigento

Cuore, polmoni, fegato reni e cornee di un uomo agrigentino di 45 anni, deceduto dopo un'emorragia cerebrale sono stati espiantati oggi all'ospedale "San Giovanni di Dio" e andranno aiutare altrettante persone in attesa di un trapianto.

L’intervento multiplo ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sanitari appartenenti ai diversi reparti ospedalieri e di una equipe proveniente dall’Ismett di Palermo. Si tratta del terzo prelievo multiorgano eseguito in poco più di un mese. “Il mio più sentito ringraziamento - afferma il direttore dell’Uoc di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del 'San Giovanni di Dio', Gerlando Fiorica - va alla famiglia dell'uomo, che ha dimostrato grande generosità pur se in un momento tragico e a tutto il gruppo di reparto, molto sensibile a tale attività, che ha consentito tutte le procedure di accertamento di morte cerebrale nonché il mantenimento del paziente in attesa del prelievo".