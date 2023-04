Donazione degli organi, 4 su 10 dicono "no": è uno dei peggiori dati in Italia

A fronte di oltre 785.00 persone cui è stato chiesto, negli ultimi anni, se inserire nella carta di identità l'esplicita volontà a donare gli organi da morto, solo 45.800 circa hanno detto sì, mentre gli altri si sono opposti.

Sono questi i numeri disponibili sul sito on line del Centro nazionale trapianti, che monitora l'applicazione di una norma che consente a tutti i cittadini maggiorenni di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti.

Tutte le dichiarazioni rilasciate all'Asp o agli uffici Anagrafe dei Comuni che hanno aderito al progetto ‘Una scelta in Comune’ e quelle raccolte tramite gli atti olografi dell’Aido sono registrate all’interno del SIT e sono consultabili in tempo reale in presenza di un potenziale donatore per verificare l’esistenza della volontà espressa in vita.

Una possibilità a cui, appunto, il 41,7% delle persone a cui è stata proposta hanno detto di no, cioè 32.730, anche se su questo dato potrebbe pesare una quota di scarsa collaborazione da parte degli impiegati degli uffici preposti che potrebbero semplicemente non aver proposto l'opzione in fase di compilazione della nuova carta d'identità. Anche in questo caso sono i numeri a dircelo: si registra infatti un 46,7% di astenuti sul totale che è abbastanza significativo.

Andando ai dati dei singoli comuni, a Licata (55,3%), Sciacca (55,6%), Ravanusa (50,6%) e Raffadali (59,2%) le opposizioni superano nettamente i consensi. Più generosi centri come Calamonaci (92,5%), Casteltermini (97,5), Menfi (91,55) o Realmonte (92,6) a fronte di una media nazionale che è di poco superiore al 58%.

La provincia, su base nazionale, si ferma quindi al 93% posto con una media di appena il 52,4%, dato che comunque non è il peggiore dell'isola.