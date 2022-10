Oltre 2.400 libri donati dagli agrigentini al reparto pediatria dell’ospedale: più cultura tra i bambini in degenza

Grande testimonianza di generosità, da parte degli agrigentini, nei confronti delle persone ricoverate negli ospedali agrigentini, specialmente quando i destinatari di donazioni e di gesti di altruismo sono i piccoli pazienti dei reparti pediatrici.

Ad Agrigento, presso l’unità operativa di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, si è tracciato il bilancio, più che positivo, dell’iniziativa denominata “Aiutaci a crescere, regalaci un libro!” promossa dalla libreria “Giunti al punto” del centro commerciale “Città dei Templi”. Sono stati consegnati oltre 2.400 volumi destinati ad impreziosire la biblioteca del reparto diretto dal dottore Giuseppe Gramaglia.

“Iniziative come questa - ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, presente alla consegna dei volumi - contribuiscono a donare un sorriso ed un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati contribuendo a rendere ancora più dolci le già amorevoli cure che ricevono in reparto. Sono grato agli agrigentini per il bel gesto compiuto e all’azienda ‘Giunti al punto’ per essersi fatta protagonista di questa lodevole raccolta”.