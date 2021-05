Radioterapia San Giovanni di Dio: la famiglia Casesa dona collezione di libri

Le azioni per la collocazione dei volumi in reparto sono avvenute in stretta collaborazione con i volontari di Amico Onlus

L’Unità operativa di radioterapia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha ricevuto in dono un'ampia raccolta di testi da parte della famiglia Casesa.

I volumi, molti dei quali sono il frutto delle esperienze del gruppo folkloristico del Val d’Akragas, sono stati consegnati ieri pomeriggio e collocati all’interno di una sala d’attesa del reparto diretto dal dottor Michele Bono.

“I percorsi di umanizzazione delle cure - ha dichiarato il commissario Zappia - sono il risultato di tante componenti e di svariate azioni orientate a migliorare lo stato di salute del paziente nella sua globalità. La lettura rappresenta una fonte di intrattenimento e svago per la mente e in molti casi può assumere un autentico valore terapeutico contribuendo a colmare diversi bisogni della persona. E’ per questo che la donazione odierna rappresenta un gesto di sensibilità importante per il quale ringrazio vivamente la famiglia Casesa”.

Le azioni per la collocazione dei volumi in reparto sono avvenute in stretta collaborazione con i volontari di Amico Onlus.