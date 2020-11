Coronavirus, laboratorio di analisi della città dona 250 tamponi per i bisognosi

Biolab a sostegno delle persone in difficoltà. Il laboratorio di analisi della città ha deciso di donare, tramite il parroco del Villaggio Mosè, don Maurizio Mangione e la Croce Rossa, 250 tamponi rapidi destinati per le persone in difficoltà economica.

Nel dettaglio 125 tamponi saranno consegnati al parroco della chiesa Immacolata di Maria che con la collaborazione della Croce rossa, guidata da Angelo Vita, organizzerà tempi e modalità dei tamponi. Altri 125 tamponi sono destinati a Favara e saranno distribuiti tramite l’associazione Misericordia guidata da Giuseppe Castronovo.