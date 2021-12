Dieci computer per migliorare i servizi: donazione al Comune dal deputato regionale Di Caro

Sono 10 i computer fissi che sono stati consegnati al Comune di Favara per potenziare i servizi al cittadino da parte degli uffici amministrativi.

Ad acquistarli è stato il capogruppo del Movimento 5 Stella all’Ars Giovanni Di Caro.

In particolare questi dispositivi saranno utilizzati nei settori anagrafe, protocollo, ufficio tecnico e tributi.

“Una paio di settimane fa - ha detto Di Caro Di Caro - il sindaco Antonio Palumbo mi aveva parlato delle criticità trovate in diversi uffici del Comune. Alcune legate alla carenza di personale tecnico e contabile, altre causate dalla mancanza di strumenti di lavoro efficienti. Tutto questo mentre il Comune di Favara non ha un centesimo ed è costantemente in anticipazione di cassa. Così, su richiesta del sindaco, ho donato all'ente 10 pc di ultima generazione con la speranza che possano essere utili a velocizzare i procedimenti tecnici, contabili o amministrativi e rendere più agevole l'attività lavorativa degli uffici che supportano l'Amministrazione Comunale”.

“Ringraziamo Giovanni Di Caro per questa donazione - ha detto il sindaco - che non solo permetterà di migliorare i servizi offerti ai cittadini, ma restituirà dignità ai nostri dipendenti, fino ad oggi costretti a lavorare con strumentazione pressoché inutilizzabile. Questa vicenda è la prova di come ci si stia confrontando con una situazione di enorme difficoltà economica che di fatto non permette quasi nessuna spesa. Eravamo comunque pronti al peggio, e non ci faremo spaventare”.

In arrivo, inoltre, 20 mila euro per finanziare beni e servizi utili alla collettività su iniziativa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana.