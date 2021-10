Solidarietà, donata un’auto ai volontari dell’associazione Avulss

Un’utilitaria donata all’associazione di volontariato per le Unità locali socio-sanitarie a Sciacca. Volontari che sono presenti nel territorio dal 2005m in particolare presso l’ospedale Giovanni Paolo II, il poliambulatorio, il centro diurno Alzheimer e la casa circondariale.

L’autovettura consentirà il trasporto di anziani, disabili e la consegna di indumenti, arredi e tutto quello che l’associazione ha ricevuto.

La donazione è stata effettuata da Unicredit. “Negli anni - si legge in una nota - l’associazione è divenuta un punto di riferimento per la cittadinanza per le azioni di solidarietà che sono state messe in atto in vari settori del sociale.

Tra le iniziative messe in campo figurano il sostegno a favore delle future mamme per affrontare la gravidanza con tranquillità e la creazione del cosiddetto “Angolo della dolce attesa: un ambiente accogliente per mamme, papà e bambini. Il progetto “Un aiuto per tutti”, invece, ha riguardato i detenuti della casa circondariale con lo svolgimento di colloqui con i detenuti per prestare aiuto materiale e spirituale”.

E le iniziative non si fermano qui: l’associazione, infatti, insieme al Comune di Sciacca e ai Vigili del Fuoco in congedo, ha lanciato il progetto “Armadio solidale” che promuove la donazione di indumenti e oggetti utili ai neonati alle famiglie indigenti.

“La donazione di UniCredit - ha detto Salvatore Malandrino, responsabile regionale di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a “UniCreditCard Flexia Etica”, collegata ad un progetto etico, a conferma della vicinanza della banca alle comunità in cui opera. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà”.