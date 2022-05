Arcidiocesi, don Baldassare Reina nominato vescovo ausiliaro a Roma

Nuovo prestigioso incarico per don Baldassare Reina, che solo ad aprile aveva concluso il mandato di rettore del seminario arcivescovile per prestare servizio alla Congregazione per il clero a Roma.

Questa mattina infatti, durante una convocazione della chiesa agrigentina da parte dell'arcivescovo Alessandro Damiano, è stato reso noto il provvedimento pontificio che nomina don Baldo vescovo ausiliario della Diocesi di Roma.