Don Alessandro Damiano diventa arcivescovo: il 5 settembre riceverà il pallio

Un giorno importante non solo per il pastore della chiesa agrigentina: si tratta infatti della data di dedicazione della cattedrale di San Gerlando

Domenica 5 settembre il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano riceverà il pallio, il paramento liturgico in lana bianca che è prerogativa degli arcivescovi metropoliti, essendo quella di Agrigento un'arcidiocesi.

Tradizionalmente consegnato dal papa, dallo scorso anno il pallio viene imposto direttamente sul luogo in cui gli arcivescovi operano. A farlo sarà il nunzio apostolico in Italia, monsignor Emil Paul Tscherrig.

La data scelta non casuale: si tratta infatti dei vespri della solennità della dedicazione della Basilica Cattedrale, ma anche del primo anniversario dell’ordinazione episcopale di don Alessandro Damiano. La celebrazione Eucaristica, con il contestuale rito di imposizione del pallio, avrà luogo in cattedrale alle 19. Al momento non sono stati resi noti i dettagli.