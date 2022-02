Aronica - stando all'accusa - avrebbe però violato la prescrizione del divieto di allontanamento dall'abitazione e avrebbe minacciato di morte l'ex moglie. E' in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Agrigento, che i poliziotti del commissariato di Licata hanno dunque proceduto all'arresto dell'ex consigliere comunale di Licata.

Era agli arresti domiciliari per il tentato omicidio dell'ex socio dell'agenzia di onoranze funebri. Era il 31 luglio dello scorso anno quando il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, firmava a suo carico l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Ad essere arrestato, poche ore dopo l'agguato teso all'ex socio dell'onoranze funebri, fu allora appunto il consigliere comunale Gaetano Aronica, 49 anni, di Licata.

"Era ai domiciliari per aver tentato d'ammazzare l'ex socio, si allontana e minaccia di morte l'ex moglie": ex consigliere comunale torna in carcere